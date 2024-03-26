В одном из штатов США детям до 14 лет впервые запретили вести соцсети

Власти штата Флорида в США подписали закон, который запрещает открывать личные аккаунты в соцсетях детям до 14 лет. В 14–15 лет вести соцсети уже можно, но только с согласия родителей.

Закон вступает в силу с 1 января 2025 года. За нарушение будет грозить штраф до $ 50 тыс. (более 4,6 млн рублей). Помимо соцсетей, ограничения коснулись сайтов для взрослых — для входа туда теперь потребуется подтвердить свой возраст.

Флорида — первый штат США, который принял такой закон. Его уже называют историческим, а примеру готовы последовать другие регионы в рамках «усиливающейся общенациональной кампании по изоляции молодых людей от потенциальных рисков для психического здоровья и безопасности», как пишет New York Times.