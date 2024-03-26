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iPhone 16 получит два новых цвета — инсайдер

iPhone 16 получит два новых цвета — инсайдер
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Авторитетный китайский инсайдер ShrimpApplePro раскрыл цветовую палитру смартфона iPhone 16. По его информации, новинка от Apple будет доступна в четырёх вариациях.

Синий цвет Blue Titanium, доступный для iPhone 15 Pro, будет заменён. Вместо него появятся два новых — «космический чёрный» (Space Black) и розовый, а белый и серый iPhone претерпят небольшие изменения. Space Black будет похож на Black Titanium в iPhone 14 Pro.

Вот как будут выглядеть цвета iPhone 16:

Цвета iPhone 16

Цвета iPhone 16

Фото: macrumors

Ранее инсайдеры показали первые рендеры iPhone 16, выход которого ожидается этой осенью — тогда оттенки были иными. Самые ранние прототипы iPhone 16 получили единую кнопку регулировки громкости, которая изначально должна была быть уже в iPhone 15 Pro.

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