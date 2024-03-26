Сценарист «Гарри Поттера» Стив Кловис экранизирует триллер Ньюман «Погружение» — инсайдер

Авторитетный инсайдер Джефф Снайдер сообщил, что Стив Кловис снимет фильм по новому роману Ти Джей Ньюман «Погружение: Спасение рейса 1421».

Изначально продюсеры из Warner Bros. доверили фильм Полу Гринграссу («Потерянный рейс», фильмы серии «Борн»). Однако теперь источник утверждает, что он слишком занят работой над «Потерянным автобусом» для Apple — поэтому триллером займётся Кловис, известный как сценарист «Гарри Поттера», «Нового Человека-паука» и «Фантастических тварей».

Фильм расскажет о крушении самолёта в океане. Пассажиры застряли внутри воздушного судна на подводном утёсе, пока их пытается вызволить спасательная команда — по разные стороны оказались отец с 11-летней дочерью и его бывшая жена.