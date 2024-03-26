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Тимоти Шаламе заключил многолетний контракт с Warner Bros. на съёмки новых фильмов студии

Тимоти Шаламе заключил многолетний контракт с Warner Bros. на съёмки новых фильмов студии
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Американский актёр Тимоти Шаламе, наиболее известный по дилогии «Дюна» Дени Вильнёва и мюзиклу «Вонка», заключил многолетнее соглашение Warner Bros. Согласно договору, 28-летний артист будет работать над оригинальными фильмами студии в качестве главной звезды и продюсера.

Интересно, что сделка не будет эксклюзивной — Шаламе продолжит сниматься в том числе в проектах других голливудских студий. Однако Warner Bros. выступит главным партнёром актёра и сможет рассматривать будущие произведения со звездой первоочерёдно.

Новый контракт с Тимоти Шаламе — уже третье соглашение за последние месяцы от Warner Bros. Ранее киностудия также подписала контракты с Томом Крузом и продюсерской студии Марго Робби, звезды «Барби».

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