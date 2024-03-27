Генри Кавилл спас Алекса Петтифера во время съёмок «Министерства неджентльменских дел"

Алекс Петтифер рассказал, что во время съёмок одной из сцен для фильма «Министерство неджентльменских дел" его спас Генри Кавилл. Притом актёр не преувеличивает.

По словам Петтифера, он случайно упал с лодки в воду и чуть не утонул, но ему помог вылезти Генри Кавилл.

Он спас меня во время падения с лодки. Я чуть не утонул! Могу официально сказать, что Генри спас меня. И я очень благодарен за то, что снялся в этом фильме.

Действия новой ленты постановщика развернутся в 1939 году, когда Германия начала уничтожать британские войска в Европе. Тогда Уинстон Черчилль решает принять ответные меры и создаёт отряд спецагентов, способных нанести удар в тылу врага. Им разрешено использовать любые подходящие для этого методы, в том числе самые «неджентльменские» приёмы.

Вместе с Кавиллом и Петтифером в ленте сыграли Алан Ричсон, Эйса Гонсалес и Тиль Швайгер. Премьера в России состоится 25 апреля.