Звезда «Медведя» Джереми Аллент Уайт может сыграть певца Брюса Спрингстина

По информации издания Deadline, Джереми Аллен Уайт, известный по «Бесстыжим» и «Медведю», ведёт переговоры для съёмок в фильме Deliver Me from Nowhere. В картине артист может исполнить роль певца Брюса Спрингстина.

Лента будет основана на книге Уоррена Зейнса Deliver Me from Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska. В ней рассказывается о путешествии Спрингстина и создании его шестого студийного альбома Nebraska, который направил музыку Брюса в новом, более мрачном направлении.

Спрингстин и его менеджер Джон Ландау активно участвуют в проекте, но ещё более подробная информация о нём появится позже. Режиссёром картины выступит Скотт Купер, он же напишет и сценарий.

Выпустить ленту может киностудия A24.