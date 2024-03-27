Актёр из «Теда Лассо» Бретт Голдстин сыграет во втором сезоне «Терапии»

Издание Deadline сообщило, что актёр Бретт Голдстин, сыгравший Роя Кента в сериале «Тед Лассо», появится во втором сезоне шоу «Терапия». Кого именно сыграл Голдстин, не раскрывается, так как пока это секретная информация.

Сериал «Терапия» рассказывает про психотерапевта Джимми, который начинает нарушать свои правила и говорить своим клиентам всё, что о них думает. Игнорируя своё обучение и этику, он обнаруживает, что вносит бурные изменения в жизни людей, включая свою собственную.

В первом сезоне шоу снялись Джейсон Сигел, Харрисон Форд, Джессика Уильямс, Криста Миллер, Лукита Максвелл, Майкл Ури, Люк Тенни и Тед Макгинли.

Первый сезон «Терапии» вышел в январе 2023 года. Он получил массу тёплых отзывов от критиков и зрителей.