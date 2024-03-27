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Джулия Робертс сыграет в новом триллере режиссёра «Претендентов» Луки Гуаданьино

Джулия Робертс сыграет в новом триллере режиссёра «Претендентов» Луки Гуаданьино
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По информации издания Deadline, актриса Джулия Робертс сыграет в новом триллере Луки Гуаданьино «После охоты», режиссёра «Претендентов» с Зендеей.

Фильм представляет собой напряжённый драматический триллер о профессоре колледжа, которая оказывается на личном и профессиональном перепутье, когда выдающаяся ученица выдвигает обвинение против одного из её коллег. На фоне этого мрачная тайна из прошлого персонажа Робертс угрожает всплыть наружу.

Сценарий ленты написала Нора Гарретт. За производство проекта отвечает Amazon MGM Studios. Брайан Грейзер и Аллан Мандельбаум выступят продюсерами ленты.

У картины пока что нет даже примерной даты выхода. Неизвестно и то, когда может стартовать производство фильма.

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