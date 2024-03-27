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Жителям России запретят оплачивать покупки через Samsung Pay

Жителям России запретят оплачивать покупки через Samsung Pay
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Компания Samsung объявила на своём сайте, что начиная с 3 апреля 2024 года добавление и использование карт «Мир» в Samsung Pay будет недоступно. Таким образом, у россиян полностью пропадёт возможность оплачивать покупки через смартфон с сервисом Samsung.

Фото: Samsung

Начиная с 3 апреля 2024 года добавление и использование карт «Мир» в Samsung Pay будет недоступно. При этом функционал добавления и использования клубных карт/карт постоянного клиента в приложении Samsung Pay будет работать без изменений.

Отмечается, что добавленные ранее карты «Мир» будут удалены из приложения.

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