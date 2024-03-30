Джонни Депп и Сидни Суини сыграют в ленте режиссёра фильма «Новый Человек-паук» — инсайдер

Информатор Джефф Снайдер сообщил, что Джонни Депп и Сидни Суини сыграют главные роли в триллере от режиссёра Марка Уэбба — постановщика фильма «Новый Человек-паук». Другими подробностями проекта инсайдер не поделился.

Детали сюжета, полный каст и дата премьеры также держатся в секрете. Вероятно, больше информации станет известно после начала съёмочного процесса.

До конца года также должна выйти картина «Моди» — её режиссёром выступил Джонни Депп. Лента расскажет о 72 часах из жизни итальянского художника Амедео Модильяни во времена разрушенного войной Парижа в период Первой мировой войны. В актёрский состав вошли Риккардо Скамарчо, Антония Депла, Брюно Гуэри, Стивен Грэм и Райан Макпарланд.

Дата премьеры «Моди» ещё неизвестна.