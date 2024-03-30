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Драма «Здесь» Роберта Земекиса с Томом Хэнксом выйдет 27 ноября

Драма «Здесь» Роберта Земекиса с Томом Хэнксом выйдет 27 ноября
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Журналисты издания Variety сообщили, что драматический фильм «Здесь» Роберта Земекиса («Форрест Гамп», «Назад в будущее») выйдет в мировом прокате 27 ноября. Однако ограниченные показы в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе пройдут на полторы недели раньше — 15 ноября.

Картина представляет собой экранизацию одноимённого графического романа Ричарда Магуайра. Он рассказывает об одном месте и семьях, которые там живут, — сквозь годы и поколения. За это время люди переживали как счастливые, так и крайне трагичные моменты.

В актёрский состав ленты вошли: оскароносный Том Хэнкс, Робин Райт, Пол Беттани, Келли Рейли и другие. Исполнительными продюсерами выступили Джереми Джонс, Эндрю Голов и Том Задра.

Вероятно, в России фильм тоже выйдет, но неофициально.

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