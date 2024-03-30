Аниме «Хвост Феи» официально выйдет в России — все сезоны выпустят до конца 2024 года

Студия «РуАниме» объявила, что аниме «Хвост Феи» официально выйдет в России. Все сезоны анимационного сериала и фильмы с полноценным дубляжом команда выпустит до сентября 2024 года в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Первый сезон, состоящий из 48 серий, станет доступен для просмотра уже 29 апреля. Остальные сезоны будут выходить «крупными паками» на протяжении всего лета. Также в июле коллектив начнёт выпускать в режиме реального времени «Хвост Феи: 100-летний квест».

Аниме повествует о молодой волшебнице Люси, которая сбегает из дома и вступает в гильдию волшебников «Хвост Феи» — туда её пригласил убийца драконов Нацу Драгнил. Затем героиня знакомится с новыми друзьями: Греем, Эрзой и Локи. Вместе им предстоит одолеть немало врагов и пережить множество незабываемых приключений.

За всё время оригинальная манга продалась тиражом свыше 72 млн копий. Её создателем выступает Хиро Масима.