Авторы «Игры престолов» рассказали, каких героев им приятно было убить

В материале содержатся спойлеры к сериалу «Игра престолов».

Недавно шоураннеры сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс приняли участие в новом выпуске подкаста Happy Sad Confused. Во время разговора с ведущим авторы рассказали, каких героев им приятно было убить, поскольку шоу наполнено смертями различных героев: от положительных до отрицательных.

Видео доступно на YouTube-канале Josh Horowitz. Права на видео принадлежат Josh Horowitz.

В сериале очень часто умирали хорошие парни. И в один момент нам наконец удалось по-настоящему убить Джоффри в четвёртом и Рамси Болтона в шестом сезонах соответственно. Было весьма отрадно вернуться к старомодным убийствам действительно плохих парней. Было ощущение, что это немного балансирует чашу весов.

Напомним, недавно состоялась премьера нового проекта дуэта — сериала «Задача трёх тел». Он доступен для просмотра в стриминговом сервисе Netflix.