Фильм «Годзилла и Конг: Новая империя» заработал $ 75 млн за первый уикенд

Фильм «Годзилла и Конг: Новая империя» заработал $ 75 млн за первый уикенд — это рекордный показатель для франшизы. Причём около $ 35 млн пришлось на первый день, что оказалось больше, чем предполагали аналитики. Картине предстоит ещё долгий путь, чтобы начать приносить прибыль, поскольку её бюджет составил $ 135 млн.

События «Новой империи» развернутся после финала ленты «Годзилла против Конга», вышедшей в 2021 году. Двум самым мощным созданиям на Земле придётся столкнуться с новой напастью, справиться с которой они смогут, лишь объединившись.

Главные роли в фильме исполнили Ребекка Холл («Престиж»), Дэн Стивенс («Зов предков») и Рэйчел Хаус («Тор: Рагнарёк»). Кресло режиссёра занял Адам Вингард («Годзилла против Конга», «Гость»).

До России лента доберётся уже 1 апреля благодаря неофициальным показам.