Джек Блэк: «Кунг-фу Панда 4» — моя любимая часть в серии

Недавно актёр Джек Блэк пообщался с журналистами издания GamesRadar+. В ходе разговора он признался, что мультфильм «Кунг-фу Панда 4» — его любимая часть в серии. По словам Блэка, в четвёртой части авторы подняли серию на новый уровень.

Мне невероятно нравилось работать над первыми тремя частями. Поэтому я не мог поверить, что меня позвали сделать ещё одну. Я подумал: «Правда? Это сбывшаяся мечта. Я думал, что франшиза закончилась»… В нём (четвёртом фильме) много новых, свежих и интересных элементов.

«Кунг-фу Панда 4» рассказывает о новых приключениях героя По, который стал главой Дoлины Мира и теперь должен выбрать следующего Воина Дракона. Однако его планам пытается помешать злая колдунья Хамелеон, которая умеет обращаться в побеждённых ею врагов.

Мультфильм «Кунг-фу Панда 4» показывают в кинотеатрах России с 14 марта.