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Сценарист «Тёмного рыцаря» рассказал о создании культовой фразы из фильма

Сценарист «Тёмного рыцаря» рассказал о создании культовой фразы из фильма
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Джонатан Нолан, сценарист «Тёмного рыцаря» и брат Кристофера Нолана, рассказал о написании культовой фразы из фильма с Кристианом Бэйлом. Речь идёт о диалоге между Харви Дентом и Брюсом Уэйном, где первый заявляет: «Либо ты умираешь героем, либо живёшь достаточно долго, чтобы стать злодеем».

Нолан подтвердил, что этой фразой Дент рассказывает как о себе, так и о Бэтмене. Джонатан вдохновлялся древнегреческой литературой, сумев передать всю суть готэмской преступности и места Тёмного рыцаря в ней.

Первая часть фразы звучит так: «Либо ты умрёшь героем» — и эта часть очень важна, потому что не каждый хочет быть героем. Именно участие в героических событиях помещает вас в пространство с двусмысленным результатом. Суть в том, что есть люди, которые ставят себя на кон так часто, что ставки поворачиваются против них. Это также старая идея абсолютной власти, которая развращает людей. Фраза перекликается с трагедией Харви Дента и трагедией Бэтмена. Тот факт, что она находит отклик у людей за пределами фильма, отраден. Я гордился этой фразой.

Ранее Кристофер Нолан признавался, что знаменитая фраза до сих пор его мучает. Режиссёр жалеет, что её написал не он.

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