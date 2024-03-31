Погиб актёр Чэнс Пердомо, звезда сериала «Поколение «Ви» от Amazon

31 марта стало известно о смерти актёра Чэнса Пердомо, звезды сериала «Поколение «Ви», спин-оффе «Пацанов». 27-летний молодой человек попал в смертельную аварию на мотоцикле, что подтвердили его близкие родственники.

Страсть Чэнса к искусству и ненасытная жажда жизни ощущались всеми, кто его знал, и его теплота сохранится в тех, кого он любил больше всего. Мы просим вас уважать стремление семьи к конфиденциальности, поскольку они оплакивают потерю своего любимого сына и брата.

За свою недолгую карьеру Пердомо снялся в 13 проектах, включая сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» от Netflix и фильм «Убийственный долг». В шоу «Поколение «Ви» американский артист играл одну из главных ролей, появившись во всех десяти эпизодах. Создатели сериала уже выразили свои соболезнования и поддержку семье Пердомо.