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Погиб актёр Чэнс Пердомо, звезда сериала «Поколение «Ви» от Amazon

Погиб актёр Чэнс Пердомо, звезда сериала «Поколение «Ви» от Amazon
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31 марта стало известно о смерти актёра Чэнса Пердомо, звезды сериала «Поколение «Ви», спин-оффе «Пацанов». 27-летний молодой человек попал в смертельную аварию на мотоцикле, что подтвердили его близкие родственники.

Страсть Чэнса к искусству и ненасытная жажда жизни ощущались всеми, кто его знал, и его теплота сохранится в тех, кого он любил больше всего. Мы просим вас уважать стремление семьи к конфиденциальности, поскольку они оплакивают потерю своего любимого сына и брата.

За свою недолгую карьеру Пердомо снялся в 13 проектах, включая сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» от Netflix и фильм «Убийственный долг». В шоу «Поколение «Ви» американский артист играл одну из главных ролей, появившись во всех десяти эпизодах. Создатели сериала уже выразили свои соболезнования и поддержку семье Пердомо.

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