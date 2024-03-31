Съёмки второго сезона «Поколения «Ви» отложили из-за смерти актёра Чэнса Пердомо

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31 марта стало известно о смерти актёра Чэнса Пердомо — звезды сериала «Поколение «Ви», спин-оффа «Пацанов». 27-летний молодой человек попал в смертельную аварию на мотоцикле, что подтвердили его близкие родственники.

На ситуацию уже отреагировали создатели шоу и выразили свои соболезнования семье погибшего. Авторы отложили съёмки второго сезона на неопределённый срок, хотя изначально производство должно было начаться уже в апреле.

Мы всё ещё не можем полностью осознать случившееся. Чэнс всегда был обаятельным и улыбчивым, восторженной силой природы, невероятно талантливым актёром и, прежде всего, просто очень добрым человеком. Даже писать о нём в прошедшем времени кажется чем-то невероятным. Мы выражаем соболезнования семье Чэнса, и мы скорбим о потере нашего друга и коллеги.

В шоу «Поколение «Ви» американский артист играл роль Андре Андерсона, появившись во всех восьми эпизодах первого сезона.