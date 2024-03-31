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Фильм «Оппенгеймер» стартовал в Японии с $ 2,6 млн

Фильм «Оппенгеймер» стартовал в Японии с $ 2,6 млн
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На этой неделе картина «Оппенгеймер» Кристофера Нолана добралась до кинотеатров Японии спустя восемь месяцев после мировой премьеры. За первый уикенд лента заработала $ 2,6 млн — это самый кассовый запуск американского фильма в стране в 2024 году.

Лента рассказывает историю жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, считающегося создателем атомной бомбы. «Оппенгеймер» заработал в мировом прокате больше $ 965 млн, что позволило ему войти в тройку самых кассовых фильмов 2023 года.

Мировая премьера «Оппенгеймера» состоялась в июле 2023 года. Лента стала триумфатором «Оскара»-2024, заработав на церемонии сразу семь статуэток, включая награды за лучшие актёрские работы, лучшего режиссёра, лучший фильм и саундтрек.

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