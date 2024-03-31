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Премьеру фильма ужасов «Человек-волк» Ли Уонелла перенесли на три месяца — до 17 января

Премьеру фильма ужасов «Человек-волк» Ли Уонелла перенесли на три месяца — до 17 января
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Журналисты издания Variety сообщили, что премьеру фильма ужасов «Человек-волк» Ли Уонелла перенесли на три месяца — до 17 января 2025 года. Ранее ожидалось, что картина доберётся до мирового проката 25 октября.

Напомним, производство съёмочный процесс лента стартовал в начале прошлой недели. За создание кинокомпания Blumhouse Productions. Режиссёром картины выступит Ли Уоннелл, снявший триллер «Человек-невидимка».

Главные роли в фильме исполнят Джулия Гарнер и Кристофер Эбботт. Продюсерами выступят Джейсон Блум и Кен Као. Также среди исполнительных продюсеров есть Райан Гослинг. Среди сценаристов — Уоннелл и Корбетт Так, а также Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело.

Действия будущей ленты развернутся в наши дни. Подробности сюжета и полный каст пока не раскрываются.

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