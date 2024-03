Ubisoft отключила серверы гонки The Crew — спустя почти 10 лет после релиза

31 марта разработчики аркадной гонки The Crew из Ubisoft отключили серверы игры. Теперь геймеры не могут запустить как онлайн-режим, так и сюжетную кампанию — тайтл требовал постоянного подключения к интернету. В сентябре этого года проекту исполнится 10 лет.

При попытке зайти в игру пользователи видят сообщение об ошибке. Ранее датамайнеры нашли в файлах The Crew работающий офлайн-режим с функциями локального сохранения. Однако студия до сих пор не анонсировала его выпуск.

The Crew поступила в продажу 2 декабря 2014 года и рассказывала о гигантском гоночном фестивале, который проходит по всей территории США. Игра получила смешанные отзывы от прессы и геймеров, после чего вышел её сиквел The Crew 2 и триквел The Crew: Motorfest.