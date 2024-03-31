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Дев Патель продолжил съёмки боевика «Манкимэн» после перелома руки

Дев Патель продолжил съёмки боевика «Манкимэн» после перелома руки
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Недавно звезда фильма «Миллионер из трущоб» Дев Патель принял участие в новом выпуске шоу «Поздняя ночь с Джимми Фэллоном». В ходе разговора с ведущим зашла речь о дебютной режиссёрской работе актёра — боевика «Манкимэн».

По словам Пателя, во время производства он сломал руку, однако не стал брать больничный и продолжил съёмки — для этого ему пришлось вставить в конечность винт.

Видео доступно на YouTube-канале The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Права на видео принадлежат NBC.

На следующий день [после перелома] я сразу же вернулся на съёмочную площадку, где приходилось бросаться и отскакивать от окна.

Согласно сюжету ленты в детстве главного героя его маму убивают преступники. Целью всей жизни протагониста становится месть: для этого он долго тренируется, становится бойцом смешанных единоборств и внедряется в криминальный мир, где и находит своих давних врагов.

«Манкимэн» доберётся до кинотеатров России 11 апреля.

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