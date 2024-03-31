Фильм «Годзилла и Конг: Новая империя» стартовал со $ 194 млн, это лучший запуск 2024 года

По итогам первого уикенда фильм «Годзилла и Конг: Новая империя» заработал по всему миру $ 194 млн. Картина показала лучший запуск в 2024 году, опередив «Дюну 2» Дени Вильнёва с её $ 178 млн за первые выходные.

Больше всего лента заработала в США — около $ 80 млн. Затем следуют Китай ($ 44 млн), Мексика ($ 12,8 млн) и Индия ($ 5,5 млн). Сейчас «Новая империя» идёт на рекордные для 2024 года сборы с потенциалом обойти «Дюну 2» ($ 626 млн на данный момент) и «Кунг-фу Панду 4» ($ 347 млн на данный момент). Зрители тем временем оценили ленту на оценку «A-» — это очень высокий показатель для боевика.

«Годзилла и Конг: Новая империя» — уже пятая картина во франшизе MonsterVerse от Legendary Pictures. Фильм рассказывает о противостоянии двух мифических существ с новой напастью, которая может уничтожить всё человечество.