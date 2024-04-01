Вторая часть «Восставшего из ада» будет ещё более безумнее оригинала

Во время интервью изданию ComicBook продюсер фильма «Восставший из ада 2» Кит Левин рассказал, что сиквел будет в разы безумнее оригинальной ленты.

По словам Левина, у режиссёра есть много отличных идей для реализации, но, чтобы к ним приступить, нужно время. На планирование концепции сиквела уже было потрачено много времени и энергии.

Да, мы пытаемся сделать продолжение, и разговоры об этом уже ведутся. Я не могу точно сказать, на каком этапе мы находимся, но Брукнер участвует в этих разговорах, и мы потратили много времени и энергии, чтобы перезапустить этот мир. Вторая часть у нас будет ещё безумнее, да.

Первый «Восставший из ада» вышел в 2022 году и выступил для франшизы перезапуском. У сиквела пока что нет даты выхода.