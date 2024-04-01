Фильм «Летучий корабль» возглавил кинопрокат в России за уикенд

По информации издания Kinobusiness, фильм Ильи Учителя «Летучий корабль» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, заработав 258 млн рублей за прошедшие выходные. Притом происходит это уже второй раз подряд.

На втором месте в списке лучших фильмов оказался «Ненормальный» Ильи Маланина, который заработал 42 млн рублей. Эта лента, основанная на реальных событиях, повествует о больном мальчике, которого отчим благодаря заботе и вниманию превратил в талантливого пианиста.

Самый свежий фильм, «Годзила и Конг: Новая империя» Адама Вингарда, занял третье место в рейтинге кинопроката в странах СНГ, заработав 91 млн рублей, хотя его просмотр официально недоступен в кинотеатрах России и Беларуси.