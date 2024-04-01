Samsung вернула себе лидерство на рынке смартфонов, опередив Apple

По итогам февраля компания Samsung вновь вырвалась в лидеры по продажам смартфонов по всему миру — впервые с сентября 2023 года. Как сообщает издание Business Korea со ссылкой на Counterpoint Research и Hana Financial Investment, производителю удалось поставить 19,69 млн смартфонов, заняв 20% рынка. На втором месте оказалась Apple — 17,41 млн смартфонов и 18% рынка.

Интересно, что доля Samsung растёт именно в США — в феврале южнокорейская компания заняла 34% рынка. Доля Apple при этом упала с 64% до 48% после падения продаж iPhone 15.

Отмечается, что рост Samsung во многом связан с зимним релизом Galaxy S24 — последнего на данный момент флагмана компании. Продажи гаджета на конец февраля составляют около 6,53 млн единиц, это чуть меньше показателей прошлогоднего S23, однако тот вышел на 10 дней раньше относительно своего последователя.