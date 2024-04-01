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Вышел первый трейлер сериала «Тень Чикатило» — премьера 4 апреля

Вышел первый трейлер сериала «Тень Чикатило» — премьера 4 апреля
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Онлайн-кинотеатр Okko опубликовал первый полноценный трейлер сериала «Тень Чикатило». В середине марта выходил небольшой тизер, а в трейлере показали больше свежих кадров с главными героями.

Сериал «Тень Чикатило», основанный на реальных событиях, рассказывает историю сотрудника Ангарского отдела внутренних дел милиционера Попцова, которого сыграл Фёдор Лавров. Милиционер решает, что общество нуждается в чистке от «человеческого мусора».

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

Премьера шоу состоится 4 апреля, а всего будет восемь эпизодов. В шоу также вернётся Дмитрий Нагиев, который вновь сыграет Чикатило. Режиссёром проекта выступил Сарик Андреасян, а сценарий написал Сергей Волков.

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