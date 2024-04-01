Сборы фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» превысили $ 100 млн

По итогам второго уикенда фильм «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» заработал ещё $ 28 млн в США, дойдя до отметки в $ 73 млн в домашнем регионе. Общие сборы картины тем временем превысили $ 108 млн и продолжают стремительно падать.

Интересно, что продолжение «Охотников за привидениями: Наследники» до сих пор не запустилось во многих странах мира, включая Южную Корею, Францию и Бразилию. Это значит, что после выхода в большинстве регионов мира показатели сиквела улучшатся, однако картина может всё же уступить первой части по общим сборам — они составляют $ 204 млн.

На относительно скромные показатели «Леденящего ужаса» влияют два факторы: конкуренция с другими фильмами в кинотеатрах («Дюна 2», «Годзилла и Конг: Новая империя»), а также нейтральные отзывы от самих зрителей, отмечают аналитики.