В России создадут Коммерческий фонд развития кино и анимации

Холдинг «Национальная медиа группа» (НМГ) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) создадут Коммерческий фонд развития кино и анимации. Его ключевая задача — финансирование производства полнометражных фильмов для кинотеатрального проката на коммерческой основе.

В создание фонда будет инвестировано до 8 млрд рублей. Первоначальную экспертизу отбора проектов обеспечит НМГ, окончательное решение о финансировании будет принимать контентный комитет, который возглавит режиссер Фёдор Бондарчук («Притяжение»).

Создатели фонда отметили, что благодаря инициативе значительно сократится время на поиск инвесторов, а кинорынок пополнится новыми картинами с потенциалом для проката в странах Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.