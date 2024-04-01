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Оператор связи Tele2 проведёт ребрендинг до конца 2024 года

Оператор связи Tele2 проведёт ребрендинг до конца 2024 года
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Оператор мобильной связи Tele2 объявил о скором ребрендинге, который состоится до конца 2024 года. В компании обещают сохранить преемственность с текущим брендом, а позиционирование, айдентику и другие детали представят несколько позже.

Ребрендинг Tele2 связан с истечением срок действия лицензии на использование бренда шведской компании — контракт заканчивается 31 декабря 2024 года. В последний раз бренд обновлялся в начале 2017 года: тогда был изменён слоган и фирменный стиль.

Ранее ребрендинг провёл и другой российский оператор связи — МТС. Дизайнеры отказались от привычного яйца и фирменного шрифта компании, перейдя на более минималистичный вариант с тремя буквами, расположенными по краям логотипа компании.

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