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Вышел трейлер романтической комедии «Бывший в помощь» — премьера 27 июня

Вышел трейлер романтической комедии «Бывший в помощь» — премьера 27 июня
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Кинокомпания «Каропрокат» представила трейлер российского фильма «Бывший в помощь». Премьера романтической комедии состоится 27 июня во всех кинотеатрах страны.

Видео доступно на YouTube-канале Кинокомпания Каропрокат. Права на видео принадлежат кинокомпания «Каропрокат».

«Бывший в помощь» расскажет историю Леры и Германа, которые готовятся к свадьбе. В преддверии события жених дарит невесте в подарок автомобиль, однако во время тест-драйва за рулём машины внезапно оказывается её бывший молодой человек – отчаянный каскадёр. В результате безумной поездки Лера получает травму и полностью забывает последний год своей жизни.

Главные роли в комедии сыграли Вячеслав Чепурченко («Легенда №17»), Роман Курцын («Огонь») и Ирина Безряднова («Мастодонт»). Режиссёрами выступили Георгий Малков и Максим Максимов.

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