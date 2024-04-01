Xiaomi раскрыла график выхода весенних обновлений до HyperOS в своих смартфонах

Китайская компания Xiaomi опубликовала примерный график обновления своих смартфонов до операционной системы HyperOS. В нём производитель напомнил об уже вышедшем апдейте для гаджетов в первые месяцы 2024 года, а также рассказал, когда патч доберётся и до более старых устройств.

Фото: Xiaomi

Так, ранее до HyperOS обновились смартфоны линейки Redmi Note 12 и Redmi Note 13, а также прошлогодний флагман Xiaomi 13 Pro. В период с апреля по июнь 2024 года обновление до HyperOS также получат следующие гаджеты:

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11T Pro

Mi 11X

Xiaomi 11i HyperCharge

Xiaomi 11 Lite

Xiaomi 11i

Mi 10

Xiaomi Pad 5

Redmi K50i

Redmi 13C series

Redmi 12

Redmi 11 Prime 5G

Redmi Note 11 Series.

Вполне возможно, в третьем квартале 2024 года Xiaomi продолжит обновлять неактуальные модели своих смартфонов.