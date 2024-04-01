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Какие смартфоны Xiaomi обновятся до HyperOS весной 2024 года

Xiaomi раскрыла график выхода весенних обновлений до HyperOS в своих смартфонах
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Китайская компания Xiaomi опубликовала примерный график обновления своих смартфонов до операционной системы HyperOS. В нём производитель напомнил об уже вышедшем апдейте для гаджетов в первые месяцы 2024 года, а также рассказал, когда патч доберётся и до более старых устройств.

Фото: Xiaomi

Так, ранее до HyperOS обновились смартфоны линейки Redmi Note 12 и Redmi Note 13, а также прошлогодний флагман Xiaomi 13 Pro. В период с апреля по июнь 2024 года обновление до HyperOS также получат следующие гаджеты:

  • Xiaomi 11 Ultra
  • Xiaomi 11T Pro
  • Mi 11X
  • Xiaomi 11i HyperCharge
  • Xiaomi 11 Lite
  • Xiaomi 11i
  • Mi 10
  • Xiaomi Pad 5
  • Redmi K50i
  • Redmi 13C series
  • Redmi 12
  • Redmi 11 Prime 5G
  • Redmi Note 11 Series.

Вполне возможно, в третьем квартале 2024 года Xiaomi продолжит обновлять неактуальные модели своих смартфонов.

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