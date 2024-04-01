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Samsung оснастит голосовой помощник Bixby функциями генеративного ИИ

Samsung оснастит голосовой помощник Bixby функциями генеративного ИИ
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Южнокорейская компания Samsung планирует внедрить технологии генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в голосовой помощник Bixby. Об этом сообщает издание CNBC со ссылкой на исполнительного вице-президента мобильного бизнеса Вон Чжун Чоя.

По словам топ-менеджера, голосовой помощник Bixby — ключевой продукт компании, использующийся не только в смартфонах, но и в телевизорах, планшетах и других умных устройствах производителя. По задумке компании, в будущем Bixby оснастят генеративным ИИ, чтобы он поддерживал продукты в экосистеме Samsung и стал ещё полезнее для обычных пользователей.

Ранее Samsung также представила ИИ-функции для флагмана Galaxy S24. Среди них: перевод речи собеседника прямо во время звонка, поиск по фрагменту изображения, функционал для общения в чатах с автоматическими ответами и некоторые другие опции. Недавно они стали доступны и для прошлых версий гаджетов Samsung.

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