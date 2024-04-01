Аниме «Поднятие уровня в одиночку» официально продлили на второй сезон

Студия A-1 Pictures в день завершения первого сезона аниме-адаптации «Поднятие уровня в одиночку» официально подтвердила, что сериал получит продолжение.

Пока авторы экранизации одноимённой манхвы представили только небольшой тизер — неизвестна даже дата выхода второго сезона. Ранее предполагалось, что его могут закончить и выпустить уже к началу осеннего сезона.

Видео доступно на YouTube. Права на видео принадлежат A-1 Pictures.

Одновременно с этим инсайдеры сообщают, что авторы сериала планируют выпустить как минимум шесть сезонов сериала.

Первый сезон «Поднятия уровня в одиночку» стал одним из самых высокооценённых сериалов в истории аниме. На MyAnime List шоу получило оценку 8,4, на русскоязычном «Шикимори» — 8,38.