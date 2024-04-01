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Сериал «Слово пацана» — дата выхода по телевизору на канале НТВ

Премьера сериала «Слово пацана» по телевизору состоится 15 апреля
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Знаменитый российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет на телеканале НТВ уже 15 апреля в 23:00 мск. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.

Шоу получило возрастной рейтинг «18+» и выйдет на ТВ в той же самой версии, что и в онлайн-кинотеатрах. Это значит, что телевизионный показ ничем не будет отличаться от оригинального монтажа в онлайн-сервисах.

Первый сезон сериала «Слово пацана» стартовал 9 ноября и завершился 21 декабря. За время трансляции сериал обрёл невероятную популярность и стал флагманским проектом сразу двух онлайн-кинотеатров: Wink и Start. Шоу рассказывает про непростую жизнь молодёжи в конце 1980-х в СССР, а за основу взяты реальные молодёжные банды Казани тех лет.

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