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OpenAI и Microsoft выпустят суперкомпьютер за $ 100 млрд — инсайдеры

OpenAI и Microsoft выпустят суперкомпьютер за $ 100 млрд — инсайдеры
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Авторитетный портал The Information сообщает, что компании Microsoft и OpenAI работают над совместным проектом суперкомпьютера с поддержкой нейросетей — его цена составит $ 100 млрд.

Как сообщают близкие к проекту источники, финансирование на себя возьмёт Microsoft, а OpenAI будет работать над ИИ. Эта компания известна по разработке популярного ИИ ChatGPT.

Пилотную версию компьютера Stargate «с миллионами специализированных серверных чипов» для поддержки ИИ планируется выпустить в 2026 году, а полноценный вариант — в 2028-м. Модель будет работать на GPT-5, до релиза которого остаётся чуть меньше года.

Microsoft уже давно начала сотрудничество с OpenAI. Компания открыла несколько проектов, чтобы интегрировать нейросеть ChatGPT в свою поисковую систему Bing и офисные приложения.

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