Боевик «Дом у дороги» с Джейком Джилленхолом стал самой успешной премьерой Amazon

Онлайн-кинотеатр Amazon Prime поделился данными о просмотрах фильма «Дом у дороги» — ремейка одноимённой картины 1989 года. С момента его выхода, состоявшегося 21 марта, боевик посмотрели более 50 млн зрителей. Сейчас это самая успешная премьера в истории сервиса.

Интересно, что в Amazon не уточнили, как именно компания оценила аудиторию картины. Вполне возможно, что 50 млн зрителей — примерная цифра, которая учитывает просмотр фильмов целыми домохозяйствами. По этой причине стриминги Netflix и Disney+ делятся информацией о просмотрах на основе общего количества минут и хронометража.

Новый «Дом у дороги» рассказывает о Далтоне, бывшем бойце UFC, который получает работу вышибалой в придорожном клубе во Флорида-Кис. На своём пути герою предстоит пройти множество испытаний, однако в итоге он окажется на вершине славы. Главные роли в фильме исполнили Джейк Джилленхол («Зодиак») и чемпион UFC Конор Макгрегор.