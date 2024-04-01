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Шакира поддержала сыновей, которые ненавидят фильм «Барби» из-за унижения мужчин

Шакира поддержала сыновей, которые ненавидят фильм «Барби» из-за унижения мужчин
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Известная певица и танцовщица Шакира в интервью Allure рассказала, что двое её сыновей негативно восприняли фильм «Барби». Также она отметила, что поддерживает позицию свои детей.

По словам Шакиры, сыновья увидели в картине неприязнь к мужчинам.

Мои сыновья просто возненавидели «Барби». Они чувствовали, что это их унижает — в определенной степени я с ними согласна. Я воспитываю двух мальчиков и хочу, чтобы они тоже чувствовали себя сильными, при этом уважая женщин.

Певица отметила, что ей нравится, что поп-культура пытается расширить возможности женщин — но при этом она не должна лишать мужчин возможности быть мужчинами. В заключение Шакира указала, что у мужчин и женщин разные роли в обществе, и они должны взаимно дополнять друг друга, не теряя этого дополнения в будущем.

Ранее «Барби» уже критиковали за излишне агрессивный феминистический посыл и мужененавистничество.

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