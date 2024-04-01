Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

ВКонтакте не работает 1 апреля 2024 года, не открываются группы — известна ли причина, как исправить проблему

В работе «Вконтакте» произошёл масштабный сбой
Комментарии

Пользователи Сети массово сообщают о сбоях в работе соцсети «Вконтакте».

Только на портале DownRadar пользователи оставили почти 4 тыс. жалоб на работу VK за последние 15 минут. Чаще всего не работает раздел «Сообщества», в то время как личные сообщения и лента новостей у большинства работает в стабильном режиме.

ВК не работает 1 апреля

ВК не работает 1 апреля

Фото: DownRadar

Отдельные пользователи сообщают о сбоях в разделах «Видео» и «Музыка», у кого-то не загружаются даже личные сообщения. Обращения при этом поступают из разных стран — жалуются на ошибки как россияне, так и люди из Беларуси и Казахстана.

Администрация соцсети пока не комментировала сбой, поэтому причина происходящего неизвестна. Вероятно, для возобновления стабильной работы VK придётся подождать — самостоятельно исправить проблему не выйдет.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android