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Звёзды сериала «Поколение «Ви» почтили память своего коллеги Чэнса Пердомо

Звёзды сериала «Поколение «Ви» почтили память своего коллеги Чэнса Пердомо
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31 марта стало известно о смерти актёра Чэнса Пердомо — звезды сериала «Поколение «Ви», спин-оффа «Пацанов». Молодой человек попал в смертельную аварию на мотоцикле, ему было 27 лет.

Спустя сутки актёрский состав сериала, включая Джаз Синклер, Лиззи Бродвей, Мэдди Филлипс, Дерека Лу и других артистов, опубликовали обращение в связи с гибелью своего коллеги. Они выразили соболезнования семье Пердомо и заявили, что им будет очень его не хватать.

Наши сердца с близкими Чэнса, мы скорбим об этой шокирующей утрате. Мы будем помнить особые моменты, которые мы пережили вместе, его заразительную улыбку, которая могла осветить любую комнату, его теплые объятия и подлинность, которую он всегда носил с собой. Покойся с миром, дорогой друг, тебя будет очень не хватать.

В шоу «Поколение «Ви» Чэнс Пердомо играл роль Андре Андерсона, приняв участие во всех восьми эпизодах первого сезона.

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