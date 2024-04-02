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Зои Салдана считает, что Marvel не следует забывать про Стражей Галактики

Зои Салдана считает, что Marvel не следует забывать про Стражей Галактики
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Актриса Зои Салдана в разговоре с изданием The Playlist рассказала о своей роли в «Стражах Галактики» и о развитии команды в будущем уже без Джеймса Ганна.

По мнению Салданы, Marvel Studios вряд ли оставит Стражей в стороне и не будет их использовать в дальнейшем.

Я думаю, для Marvel было бы огромной потерей, если бы они не нашли способ вернуть Стражей Галактики. Это же такая любимая фанатами группа, понимаешь? До этого у руля был Джеймс Ганн — что было просто замечательно и очень характерно для этого жанра. Если бы Стражи грандиозно вернулись, я была бы в первом ряду тех, кто этому рад.

Актриса в очередной раз ответила на вопрос о своём возвращении к роли Гаморы. Салдана чётко уверена, что сама вряд ли вернётся к роли персонажа, но уверена, что героиня не пропала навсегда для зрителей.

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