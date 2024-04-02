Paramount хочет, чтобы Том Холланд сыграл в экранизации «Дэнни-призрака» — инсайдер

По информации инсайдера Даниэля Рихтмана, Paramount Pictures хочет, чтобы Том Холланд, известный по роли Человека-паука, сыграл главную роль в экранизации «Дэнни-призрака».

Слухи об участии актёра в проекте ходят уже несколько месяцев. Но сейчас, если верить инсайдеру, и Paramount Pictures одобрила актёра на главную роль в фильме.

«Дэнни-призрак» — мультсериал, созданный студией Billionfold Studios для телеканала Nickelodeon в 2004 году. Шоу повествует о жизни 14-летнего мальчика по имени Дэнни Фентон, случайно ставшего полупризраком-получеловеком, сражающимся со злыми духами, появляющимися из «Призрачной Зоны».

Сам Холланд до сих пор не прокомментировал слухи о своём участии в предстоящей экранизации.