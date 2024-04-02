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Энтузиаст показал мир Horizon Forbidden West в стильной миниатюре

Энтузиаст показал мир Horizon Forbidden West в стильной миниатюре
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Блогер под ником Flurdeh выпустил свежий ролик, в котором показал, как бы мир Horizon Forbidden West выглядел в миниатюре. Чтобы добиться такого результата, блогер использует эффект тилт-шифт.

Благодаря ролику можно увидеть, как бы примерно выглядел мир игры в таком изометрическом стиле. В видео показаны различные машины и их действия, а также люди и их жизнь в поселениях. Также можно увидеть красивые пейзажи.

В комментариях под роликом люди отмечают, что на подобные ролики можно «очень долго залипать». На канале Flurdeh есть подобные видео, посвящённые Avatar: Frontiers of Pandora, Alan Wake 2 и многим-многим другим играм.

Видео доступно на YouTube-канале Flurdeh. Права на видео принадлежат Flurdeh.

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