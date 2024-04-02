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Вышел трейлер ремейка «Ворона» с Биллом Скарсгардом на русском языке

Вышел трейлер ремейка «Ворона» с Биллом Скарсгардом на русском языке
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Кинокомпания «Вольга» опубликовала дублированный трейлер ремейка «Ворона» с Биллом Скарсгардом в главной роли. Главного героя озвучил Михаил Тихонов.

Видео доступно на YouTube-канале «Вольга». Права на видео принадлежат Lionsgate.

Ремейк культового фильма 1994 года расскажет о рок-музыканте Эрике Дрэйвене, который жертвует собой ради возлюбленной, но возвращается в наш мир ради возмездия. Новую версию картины уже раскритиковали авторы оригинала из-за внешнего вида главного героя, больше напоминающего злодея, с которым и должен сразиться.

Режиссёром ремейка «Ворона» выступил Руперт Сандерс («Призрак в доспехах»), а сценаристами — Зак Бэйлин и Уилл Шнайдер. Помимо Билла Скарсгарда («Джон Уик 4»), в фильме также снялась певица FKA twigs.

Премьера в России состоится 12 июня.

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