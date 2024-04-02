Актриса Анастасия Крылова рассказала о работе над сериалом «Трудные подростки»

Актриса Анастасия Крылова в интервью WomanHit.ru рассказала о работе над сериалом «Трудные подростки». По словам Анастасии, она согласилась поработать в проекте не ради заработка, поскольку создатели шоу не знали, выстрелит ли проект или нет.

По словам Крыловой, «Трудные подростки» получились успешными, потому что в них все поверили, включая режиссёра, актёров и других членов команды.

Сценарий выглядел интересным, но никто не знал вначале, выстрелит он или нет. Кастинг был из почти неизвестных актёров. Всё было сомнительно, но дело пошло. И сериал сработал потому, что в него все очень сильно поверили: режиссёр, актёры, операторы, художники по гриму и вся группа. И получилась история, которую полюбил зритель. Можно сказать, что мы после первого сезона проснулись знаменитыми.

В интервью актриса также отметила, что сама не росла трудным подростком, но работать над шоу ей очень понравилось.