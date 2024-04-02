Продолжение новых «Папиных дочек» стартует 15 апреля

Телеканал СТС объявил, что второй сезон новых «Папиных дочек» стартует 15 апреля. В честь этого выпустили специальный трейлер с кадрами из нового сезона.

Во втором сезоне к своим ролям вернутся Андрей Леонов, Нонна Гришаева, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Лиза Арзамасова, Ольга Волкова, Алексей Демидов и другие актёры.

Видео доступно на YouTube-канале СТС. Права на видео принадлежат СТС.

В качестве камео в сериале также появятся блогер Влад А4 и хореограф-постановщик, серебряный призёр Олимпийских игр Илья Авербух, который снимался вместе с женой Лизой Арзамасовой.

Первый сезон шоу получил преимущественно положительные оценки от критиков и обычных зрителей, которым понравился новый взгляд на знакомую концепцию.