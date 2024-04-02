В Самарской области создадут российский центр кинопроизводства

Правительство Самарской области объявило о создании в регионе центра кинопроизводства и кинокомиссии. Чиновники планируют привлечь туда компании, занимающиеся съёмками кино и сериалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

Мы приняли решение о создании в регионе кинокластера — необходимой инфраструктуры поддержки кинокомпаний. Это позволит повысить привлекательность региона как площадки для съёмок фильмов и сериалов, а значит, откроет новые ниши для малого бизнеса, даст импульс развитию профессий, связанных с кино.

По задумке будущий центр кинопроизводства окажет организационную помощь в проведении съёмок и решении административных вопросов, предоставлении помещений и оборудования для работы. Кинокомиссия же возьмёт на себя финансовые вопросы – в том числе субсидирование части расходов кинокомпаниям, которые будут снимать кино в Самарской области в 2024 году.