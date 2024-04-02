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Фильм «Майор Гром: Игра» закроет 46-й Московский международный кинофестиваль

Фильм «Майор Гром: Игра» закроет 46-й Московский международный кинофестиваль
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Организаторы 46-го Московского международного кинофестиваля представили участников и жюри конкурсной программы грядущего смотра. Всего в конкурсе будут соревноваться 11 картин, председателем жюри выступит исландский режиссёр Фридрик Тоур Фридрикссон. С выбором победителей ему помогут турецкий режиссёр Хусейн Карабей, актриса Елена Лядова и режиссёр Игорь Волошин.

Фильмом открытия станет подростковая драма «Открытое небо» Марианы и Сантьяго Арриага — впервые ленту представили в 2023 году на Венецианском кинофестивале. Закроет конкурсную программу «Майор Гром: Игра» — продолжение знаменитого «Чумного доктора». Картина расскажет о новых приключениях Игоря Грома, которому будет противостоять новый суперзлодей по прозвищу Призрак. Премьера ленты в кинотеатрах состоится 23 мая.

46-й Московский международный кинофестиваль пройдёт с 19 по 26 апреля в Москве.

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