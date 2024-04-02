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Для экшена It Takes Two вышла русская озвучка от профессиональных актёров

Для экшена It Takes Two вышла русская озвучка от профессиональных актёров
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Студия Mechanics VoiceOver объявила о выпуске русской озвучки для кооперативного экшена It Takes Two. В честь релиза авторы опубликовали 12-минутный ролик, в котором продемонстрировали работу российских актёров дубляжа.

Видео доступно на YouTube-канале Mechanics VoiceOver. Права на видео принадлежат Mechanics VoiceOver/Electronic Arts.

Над русской озвучкой It Takes Two работали профессиональные актёры дубляжа. Так, главных героев озвучили Константин Карасик (Ваас из Far Cry 3) и Вероника Саркисова (Софи из «Джокера»), а в доктора Хакима перевоплотился знаменитый Пётр Гланц (голос Дэдпула). Работа над русским дубляжом велась на протяжении двух месяцев.

It Takes Two — кооперативный экшен про семейную пару Коди и Мэй, находящуюся на грани развода. Однажды они превращаются в тряпичных кукол и вынуждены сотрудничать, чтобы вернуться в свою человеческую форму. Проект вышел весной 2021 года и стал «Игрой года» по версии The Game Awards.

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