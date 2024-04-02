«Соник в кино» изменил работу Голливуда с фильмами и сериалами по видеоиграм

Издание Wall Street Journal опубликовало колонку, посвящённую экранизациям видеоигр. Журналисты пообщались с представителями Голливуда и узнали, как продюсеры относятся к созданию всё новых и новых адаптаций.

Как оказалось, резко негативная реакция фанатов на первоначальный дизайн Соника из фильма «Соник в кино» в 2020 году вынудила создателей внимательнее относиться к экранизациям. Голливудские продюсеры отныне постоянно изучают отзывы фанатов той или иной серии на Reddit и в Discord, внося изменения в дизайн, тон и даже сценарий.

Ближайшей видеоигровой адаптацией станет сериал Fallout от создателей «Мира Дикого Запада» Джонатана Нолана и Лизы Джой. Премьера всех восьми эпизодов состоится уже 11 апреля — авторы обещают, что в нём будет множество отсылок на оригинальные игры, однако шоу понравится и новичкам.